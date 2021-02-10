Связки колена: подробности новой травмы Ярмоленко

Стали известны подробности повреждения, которое Андрей Ярмоленко получил во вчерашнем матче Кубка Англии. Напомним, "Вест Хэм" украинца уступил "МЮ" 0:1, пропустив единственный мяч в дополнительное время.
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"Ярмоленко немного растянул связки колена. В среду, 10 февраля, мы оценим это повреждение. Надеюсь, оно не такое уж серьезное, – цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса Football.London. – За последние недели количество травм возросло. Футбол без них невозможен, но сейчас мы наблюдаем рост повреждений из-за плотного графика игр"
"К сожалению, травма Ярмоленко и его уход с поля на 54-й минуте не дали нам возможности увидеть, могли ли мы выступить против "МЮ" лучше", – добавил Мойес
История пребывания Ярмоленко в лазарете от Transfermarkt
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Андрей нерегулярно играет за "Вест Хэм", хотя является самым высокооплачиваемым футболистом команды. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне около 7 млн евро в год.
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