Связки колена: подробности новой травмы Ярмоленко

Тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассчитывает, что восстановление украинца много времени не займет

Стали известны подробности повреждения, которое Андрей Ярмоленко получил во вчерашнем матче Кубка Англии. Напомним, "Вест Хэм" украинца уступил "МЮ" 0:1, пропустив единственный мяч в дополнительное время.

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"Ярмоленко немного растянул связки колена. В среду, 10 февраля, мы оценим это повреждение. Надеюсь, оно не такое уж серьезное, – цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса Football.London. – За последние недели количество травм возросло. Футбол без них невозможен, но сейчас мы наблюдаем рост повреждений из-за плотного графика игр"

Ярмоленко в матче против "МЮ" / Фото: Reuters

"К сожалению, травма Ярмоленко и его уход с поля на 54-й минуте не дали нам возможности увидеть, могли ли мы выступить против "МЮ" лучше", – добавил Мойес

Андрей Ярмоленко против Гарри Магуайра в Кубке Англии / Фото: Reuters

История пребывания Ярмоленко в лазарете от Transfermarkt

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Андрей нерегулярно играет за "Вест Хэм", хотя является самым высокооплачиваемым футболистом команды. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне около 7 млн евро в год.

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