"Сыграли отличный матч": Шевченко оценил ничью с Финляндией

Подопечные Андрея Шевченко с двух ничьих начали отборочную кампанию чемпионата мира-2022. Свое мнение о вчерашней неудаче высказал один из лидеров команды: Малиновский о матче Украина – Финляндия. Также впечатлениями поделился и главный тренер.

Специалист несколько удивил подходом, ведь остался доволен действиями футболистов. Его цитирует сайт телеканала "Футбол":

О самой игре:

"Мы сыграли отличный матч. Знали, что финны будут защищаться все 90 минут, они это и делали. Будут использовать свои сильные качества, пытаться забить со стандартов. Мы контролировали всю игру 85 минут, забили хороший мяч, а потом последовала серия ошибок, которая привела к такому обидному голу. Жалко, но это хороший урок на будущее. Очень плохо провели концовку. Мы знали, где есть пространство, поэтому Марлос идеально подходил. Жалко, что Зубков не забил в первом тайме. У меня нет претензии по игре, есть претензии только по последним пяти минутам. Вместо того чтобы довести матч до конца, почему-то растерялись".

О пропущенном мяче:

"Ошибки случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, да, но это следствие ошибок, допущенных ранее. Это будет нам уроком. Мы подарили выигрышный матч. Я смотрю не на результат, а на качество игры. Да, можно было сыграть лучше, но мне нравится, что ребята отдают все на поле. У нас есть коллектив, который двигается вперед, и игра показала, что – в правильном направлении".

Читайте, почему Миколенко ошибся в матче Украина – Финляндия.

О голе Жуниора Мораеса:

"Я знаю, что он долго ждал этого гола. Хотелось бы, чтобы забитый мяч оказался победным. Но, думаю, у Мораеса все еще впереди".

Украина – Финляндия: оценки статистиков.

Смотрите, как финны сравняли счет в концовке: