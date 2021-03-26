Сыгран самый длинный матч чемпионата Украины: смотрите, как это было

"Днепр" и "Краматорск" рубились на льду до третьего овертайма

25 марта в Херсоне "Днепр" и "Краматорск" провели свой второй четвертьфинальный поединок плей-офф УХЛ. Никто из команд не хотел уступать, и в итоге соперники установили рекорд по продолжительности матчей в элите чемпионата Украины. Ранее "Кременчук" вышел в полуфинал УХЛ.

"Днепр" – "Краматорск" / Фото: УХЛ

Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Гасников открыл счет и забросил первую шайбу "Днепра" в текущем плей-офф, но Подзиньш восстановил равновесие. После чего команды не могли забить в течение почти трех овертаймов.

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Судьба поединка решилась только в третьем овертайме. Победную шайбу на свой счет записал херсонец Рузаль Галеев. Отметим, что этот матч стал самым длинным в истории чемпионатов УХЛ – команды провели более 112 минут чистого игрового времени.

"Днепр" – "Краматорск" 2:1 ОТ

(0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии – 1:1

Счет в серии стал 1:1, а третий решающий поединок в четвертьфинале между "Краматорском" и "Днепром" состоится 27 марта на домашней арене краматорского клуба.

Ранее мы писали, что это был лучший сезон за всю историю УХЛ.

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