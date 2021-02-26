"Сзади Вика огонь": белорусская миллионерша восхитила своим телом

Белорусская теннисистка Виктория Азаренка запостила в соцсети свое фото в купальнике. Снимок тут же собрал десятки тысяч лайков.

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Фотографию Вика в Instagram подписала на испанском языке:

"И моя жизнь перевернулась".

Однако не расшифровала своего послания.

Фанаты восхищены фигурой теннисистки. "Сзади Вика огонь", "Королева моего сердца", "Отличное тело", – посыпались комментарии.

Виктория Азаренка – экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Олимпийская чемпионка 2012 года в миксте с Максимом Мирным, бронзовый призер в одиночном разряде; победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2012, 2013); победительница двух турниров "Большого шлема" в миксте (Открытый чемпионат США-2007 c Мирным и Открытый чемпионат Франции-2008 с Бобом Брайаном); победительница 29 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). На корте заработала 32 млн долларов призовых.

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