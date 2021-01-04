Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, называющая себя "непослушной девушкой", положила начало откровенным фото в новом году. Сексапильная спортсменка, следуя табу на нижнее белье, опубликовала в Instagram снимок с голой грудью, слегка прикрытой ладонью.
"Бомба", – пишут в комментариях одни фолловеры Люсии
"Может быть, похлопаешь в ладоши?" – призывают ее к еще большей откровенности другие
Смотрите, какими фото Люсия Яворчекова прощалась с 2020-м
Напомним, что Люсия Яворчекова подавала большие надежды в велоспорте, но признания добилась в модельном бизнесе. На ее страницу в Instagram, изобилующую откровенными снимками, подписано уже 1,9 миллиона фолловеров.
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