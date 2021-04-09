Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков

Малоизвестный бельгиец конголезского происхождения Джек Муловайи нанес первое поражение в карьере российскому супертяжеловесу Авти Давтаеву. Вероятно, промоутеры чеченца планировали, что их подопечный одержит очередную легкую победу перед родной публикой в Грозном, но не тут-то было.

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В восьмом раунде Муловайи настолько избил Давтаева, что от первого падения в карьере его спас только рефери, остановивший бой – победа бельгийца техническим нокаутом. Обессиленный россиянин тут же повис на судье.

Давтаев потерпел первое поражение после 20-ти побед и одной ничьей. А вот Муловайи одержал 10-ю победу при двух поражениях.

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