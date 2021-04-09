Версія українською
$ 27,98
33,23

Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков

9 апреля, 00:16

Александр Трикиша

Рефери не позволил россиянину упасть на колени

Малоизвестный бельгиец конголезского происхождения Джек Муловайи нанес первое поражение в карьере российскому супертяжеловесу Авти Давтаеву. Вероятно, промоутеры чеченца планировали, что их подопечный одержит очередную легкую победу перед родной публикой в Грозном, но не тут-то было.

Читайте также: Единственный способ прокормить семью: девятилетний боксер рвется на ринг

В восьмом раунде Муловайи настолько избил Давтаева, что от первого падения в карьере его спас только рефери, остановивший бой – победа бельгийца техническим нокаутом. Обессиленный россиянин тут же повис на судье.

Давтаев потерпел первое поражение после 20-ти побед и одной ничьей. А вот Муловайи одержал 10-ю победу при двух поражениях.

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фото Майк Тайсон против Тайсона Фьюри! И это не фантастика Легенду UFC вырубили ударом колена в голову Ломаченко показал, как готовится к бою с японцем
бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама