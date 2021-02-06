Так и череп может треснуть! Жуткий нокаут в бою на кулаках

Поединок между Джоном Чалбеком и Грегом Боно наглядно продемонстрировал, насколько опасны бои на голых кулаках. Поединок дебютантов лиги Bare Knuckle FC получиося невероятно зрелищным и переплюнул даже главную битву вечера между Пейдж Ванзант и Бритен Харт.

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Уже в первом раунде Чалбек серией ударов отправил Боно в нокдаун. Тот сумел подняться на ноги и, шатаясь на подкошенных ногах, достоял до гонга. Во втором раунде бойцы выдали равный бой, а Грег получил рассечение на голове, но продолжал сражаться.

Однако в третьем раунде для него все закончилось. Чалбек мощным ударом с правой попал точно в голову сопернику. Боно от боли схватился на левую сторону головы и завалился на канаты. Чалбек бросился добивать оппонента, но рефери остановил избиение.

Боно остался лежать на канатах, держась за голову. Его левая часть лица тут же опухла, то ли от удара, то ли у него были сломаны лицевые кости.

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