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Так можно и шею сломать! Боец нокаутировал соперника безумным броском

13 марта, 14:47

Александр Трикиша

Боец из Франции после такого падения не сразу поднялся

Безумным нокаутом завершилась схватка между Нурсултаном Рузибоевым и Ибрагима Мане на турнире Brave FC 47 в Бахрейне. Бой завершился уже в первом раунде.

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Боец из Узбекистана, пытаясь избежать удушающего приема, поднял соперника и бросил его головой вниз, а сверху еще и сам навалился на него. Рефери тут же остановил поединок, а Мане после такого удара не сразу пришел в себя. К счастью, француз избежал серьезных травм, а ведь так можно было и шею сломать.

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Источник: Сегодня|Спорт

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