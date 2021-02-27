Версія українською
$ 27,93
34,15

Так не держал удар даже Кличко: боксер пропустил пять ударов в голову, а в ответ покривлялся

27 февраля, 20:12

Александр Трикиша

Яростная атака Халилова не смогла сбить с ног "Железного человека"

Чемпион мира по тайскому боксу ONE в наилегчайшем весе Родтанг "Железный человек" Джитмуангнон устроил настоящее шоу во время своего дебютного поединка в кикбоксинге на турнире ONE Super Series против россиянина Тагира Халилова.

Читайте также: Боксер сложился в обратную сторону: нокаут года, о котором никто не знал

Джитмуангнон одержал тяжелую победу раздельным решением судей, однако один эпизод их поединка точно запомнится надолго. На последней минуте боя Родтанг пошел в атаку, но нарвался на серию ударов в исполнении россиянина. Тот нанес по меньшей мере пять ударов в голову, однако Джитмуангнон в ответ только покривлялся, сообщается на сайте onefc.com.

Ранее мы писали, что украинка Рассохина шокировала дебютом в ONE Championship: она задушила местную звезду. Соперница украинки до этого момента не знала горечи поражения.

Также мы сообщали, что украинский боксер разбил лицо сопернику, пока тот просил протереть ринг. Максим Продан провел поединок, который должен был состояться еще в октябре.

Новости на эту же тему:

Украинка Рассохина шокировала дебютом в ONE Championship: она задушила местную звезду Cтопой припечатала соперницу: брутальный нокаут в женском кикбоксинге Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет Битва гигантов стала украшением турнира по MMA
кикбоксер кикбоксинг ONE Championship

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

«Нафтогаз» назвал мартовскую цену на газ для населения
Перекроет ли Киев воду в Крым еще одной дамбой, поведал Зеленский
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені