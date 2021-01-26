Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде

Австралийская легкоатлетка Тэй Кларк совмещает подготовку к Олимпийским играм и пляжный отдых. В социальных сетях девушка, то постит изнурительные тренировки, то откровенные фото в бикини.

Тэй участвует в соревнованиях в тройном прыжке, прыжке в длину и прыжке в высоту. В 16 лет Кларк выиграла серебряную медаль юношеских Олимпийских игр.

Однако мировую популярность она заработала не только своими спортивными показателями. Американское издание Busted Coverage включило австралийку в список самых красивых спортсменок мира. Трудно поспорить с экспертами.

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