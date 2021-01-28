Такое вы уже не помните! Как "Кривбасс" забивал Буффону

Вспоминаем, как сегодняшний именинник впервые играл с украинским клубом

Сегодня легенде вратарского цеха Джанлуиджи Буффону – 43! Лучшие годы в своей карьере он провел в "Ювентусе". К слову, Буффон хочет подписать новый контракт с "Юве".

А начинал свою карьеру знаменитый вратарь в "Парме". Где и пересеклись его дорожки с криворожским "Кривбассом".

16 сентября 1999 года в первом раунде Кубка УЕФА "Парма" на своем поле принимала "Кривбасс". Итальянцы были действующими победителями турнира.

Поединок вышел довольно боевым, а Буффону пришлось дважды доставать мяч из собственных ворот. Отличились Александр Паляница и Роман Монарев.

"Парма" выиграла тот матч – 3:2, а потом добыла уверенную победу в Кривом Роге – 3:0.

Смотрите в каких составах играли команды в Италии.

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"Парма": Буффон, Тюрам, Торризи, Каннаваро, Фузер, Бреда, Баджо, Серена (Бенарриво, 54), Ортега, Ди Вайо, Станич (Аморозо, 61).

"Кривбасс": Лавренцов, Анищенко, Дорошенко, Грановский, Платонов, Пономаренко (Рымшин, 85), Симаков, Якименко (Яськов, 61), Зотов, Криулин, Паляница (Монарев Роман, 72).

Голы: 0:1 – Паляница (6), 1:1 – Ди Вайо (14), 2:1 – Ди Вайо (20), 3:1 – Баджо (67), 3:2 – Монарев Роман (74).

Обзор матча "Парма" – "Кривбасс"