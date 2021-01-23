Такого не видели 119 лет! "Святые" выбили обладателя Кубка Англии

"Саутгемптон" выиграл у "Арсенала" со счетом 1:0 в 1/16 финала Кубка Англии и прошел в следующий раунд – 1/8-ю. Единственный гол был забит на 24-й минуте, когда бразильский защитник "канониров" Габриэль отправил мяч в собственные ворота. Ранее мы писали, что бывший игрок "Шахтера" установил рекорд чемпионата Англии.

"Саутгемптон" – "Арсенал" / Фото: Reuters

По информации Opta, "святые" выбили действующего победителя турнира впервые с сезона-1901/1902. То есть, впервые за 119 лет! Тогда в Кубке Англии "Саутгемптон" прошел лондонский "Тоттенхэм" и добрался до финала, где уступил "Шеффилд Юнайтед".

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Напомним, что в финале прошлогоднего Кубка Англии "Арсенал" выиграл у "Челси" со счетом 2:1, а Обамеянг сделал дубль.

Ранее мы также писали, что тренер "Саутгемптона" после "Ливерпуля" рыдал на коленях. В матче с действующим чемпионом Англии Ральф Хазенхюттль лишился голоса, а его подопечные выиграли 1:0.

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