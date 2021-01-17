Такого в футболе еще не было: тренер сделал футболистов глухими

Зимнее межсезонье хорватские клубы заполнили товарищескими матчами. В одном из них встретились "Славен" и "Сесвете". Кстати, на сборы в Турцию отправился донецкий "Шахтер".

Матч получился необычным, поскольку все футболисты "Славена" вышли на поле в берушах. Такое нововведение предложил тренер Томислав Стипич. Как сообщает Евроспорт, наставник требует от игроков лучшей коммуникации, автоматизма на поле. По мнению Стипича, беруши помогут футболистам лучше понимать местоположение партнеров по команде.

"Цель этой игры – в том, чтобы игроки развивали другие органы чувств, невербальное общение. Хотим, чтобы они играли без слов, поэтому создали более сложные условия", – признался после игры Стипич.

Тренер не уточнил доволен ли он действиями своих подопечных, но результат не в пользу его команды. Матч завершился победой "Сесвете" (4:2), который представляет второй дивизион Хорватии. "Славен" ушел на зимний перерыв, находясь на шестом месте высшей лиги.

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