Таксист-хам въехал в баскетболиста-гиганта и протащил на капоте 15 метров

Бывший игрок сборной России по баскетболу, известный форвард Никита Шабалкин (206 см, 105 кг) попал под колеса автомобиля, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее одного из самых высоких баскетболистов мира парализовало после ДТП.

"Баскетболиста Никиту Шабалкина сбил таксист, когда тот сделал ему замечание. Конфликт произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве. Шабалкин переходил дорогу недалеко от "зебры", но не успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора. Это возмутило таксиста, и между ним и Шабалкиным произошла перебранка. В итоге водитель, резко стартовав с места, "усадил" Шабалкина на капот и протащил порядка 15 метров. Сейчас полиция устанавливает личность водителя, а Шабалкиным занимаются врачи", – сказано в сообщении источника

Никита Шабалкин / Фото: Getty Images

Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоевывал "бронзу" Евробаскета-2011 и "серебро" Универсиады-2009. Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как "Химки", "Локомотив-Кубань", московское "Динамо", казанский УНИКС.

Напомним, на днях гольфиста-миллиардера выписали из больницы после ДТП. "Мое состояние улучшается", – порадовал своих поклонников Тайгер Вудс.

Смотрите о звездах, едва не погибших в ДТП