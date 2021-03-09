"Там погибли 6700 рабочих": в Германии призывают к бойкоту чемпионата мира в Катаре

Мировой футбольный форум в Катаре в следующем году пройдет в необычные сроки. ФИФА собирается его провести в ноябре-декабре. Между тем в Германии выступают с призывом к Немецкому футбольному союзу (DFB) бойкотировать турнир в связи с необеспечением мер безопасности на строительстве стадионов.

Ранее 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022. Семьям пришлось долго ожидать получения тел своих родственников.

Свое обращение к чиновникам опубликовало объединение болельщиков "Pro Fans". В нем в частности говорится о многих смертях на стройках:

"Давно известно о бесчеловечных условиях труда при строительстве инфраструктуры чемпионата мира по футболу в Катаре. Рабочие-мигранты получают мизерную заработную плату в условиях эксплуатации и отсутствия безопасности труда. СМИ уже сообщили о количестве 6700 погибших на строительных площадках по состоянию на середину февраля. Каждые семь часов там умирает рабочий с Индостана. Слишком поздно спасать эти жизни. Но мы не можем игнорировать это".

После чего раздается радикальный призыв:

"Нет ничего, что могло бы оправдать принятие нарушений прав человека в Катаре. Мы призываем DFB отказаться от участия в чемпионате. Участие в пышном футбольном празднике на могилах тысяч рабочих-мигрантов – конец этики и достоинства. Мы уверены, что примеру Германии последуют и другие".

Тем временем, ФИФА хочет заставить Бразилию и Аргентину играть в Европе.

Вспомним, как сборная Германии обыграла украинцев в Лиге наций прошлой осенью: