Танцовщицам дали по 100 долларов и унесли на руках: 145 лет назад провели первый женский бой

145 лет назад – 16 марта 1876 года – в Нью-Йорке провели первый женский боксерский поединок. Две танцовщицы варьете Нелли Сондерс и Роуз Харланд согласились выйти в ринг за достаточно кругленькую для того времени сумму. И устроили настоящее сражение.

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Кулачные бои среди дам проходили и раньше, как в Америке, так и в Европе. Однако профессор Джеймс Кэмпбелл, который управлял игорным центром Harry Hill в Нью-Йорке, решил провести первый официальный постановочный поединок для привлечения посетителей.

Женский бокс в исполнении сестер Беннетт

В качестве приза профессор пообещал на тот момент большие деньги – 200 долларов. Девушки получали по 100 "баксов" каждая и еще серебряную тарелку. Участвовать в бою вызвались две танцовщицы варьете – ирландка и англичанка. Сондерс выиграла у Харланд с разницей всего в один балл.

"Когда поединок начался, обе женщины сразу пошли в атаку. Бой, который происходил под крики собравшейся толпы зрителей, и закончился победой Сондерс. После этого обеих женщин фактически унесли с помоста на руках", – писал в своем репортаже New York Times

Этот бой вызвал большой резонанс в американском обществе. Представители власти негативно отреагировали на женский поединок, а фотографии с синяками и повреждениями на лицах девушек только усугубили ситуацию. После этой схватки про официальные женские поединки можно было на долгое время забыть.

К концу 19-го века единственным местом, где можно было увидеть женский бокс, была сцена водевиля. В 1901-м Томас Эдисон снял фильм с боксерским поединком между сестрами Бесси и Минни Гордон. Как утверждается, они участвовали в реальных боях и были "чемпионами мира по женскому боксу". В фильме же был показан только постановочный бой.

В 1904 году бокс включили в программу Олимпийских игр, проводимых в Сент-Луисе. Олимпийская комиссия приняла мужской вариант, но напрочь отвергла женский после демонстрационного боя. Заявку на турнир подали 11 девушек из разных стран. Они принимали участие в церемонии открытия и закрытия, но по сути были лишь зрителями.

На протяжении XX века женский бокс был запрещен во многих странах. Поэтому бои проводились преимущественно подпольно. Официальное возрождение женского бокса связано со Шведской Ассоциацией боксеров-любителей, которая санкционировала соревнования для женщин в 1988 году.