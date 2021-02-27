Тайсон-вампир попробовал кровь соперника: "Должен был понять, какой вкус моей добычи"

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) спустя год после боя рассказал, почему лизнул тогда экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) во время реванша. Ранее растолстевший Фьюри нырнул в ледяное море, но Джошуа его шутку не понял.

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"Я был словно вампир. Я должен был попробовать его кровь, чтобы понять, какова на вкус моя добыча. И вот в шестом раунде я получил возможность это сделать. Я был словно охотник, словно лев, а он был большой газелью. Я положил добычу на землю, и на этом игра закончилась", – рассказал Фьюри ESPN Ringside

Фото: REUTERS/Steve Marcus

"У меня иной склад ума. Животный инстинкт выходит наружу в ринге. Здесь уже либо ты, либо он. Но это странно, ведь я не видел, чтобы до этого кто-то слизывал чью-то кровь. Надеюсь, у него не было микробов или чего-то еще"

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом в феврале 2020 года и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters