"Таз расходится!" Жена украинского футболиста начала прием ставок на время, когда родит

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза начала прием ставок на день и время, когда она родит второго ребенка. Напомним, пара уже воспитывает дочку Сабрину, теперь они ждут мальчика.

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"Ну как же мне интересно, когда этот человек покинет мой живот. По моим подсчетам, по дате зачатия, у меня 35 недель, а вот по месячным и по УЗИ – уже 37 недель. Таз расходится знатно, все там щемит, трещит, нерв седалищный с обеих сторон простреливает, поясница тянет, живот каменеет, даже на внутренней части бедра будто бы крепатура. Короче, все как нужно", – поделилась в Instagram интимными подробностями своего положения Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

И предложила фолловерам:

"Давайте ставить ставки, когда же я рожу. Вероятность родов – с 11 марта и потолок 29 марта. Мой астролог высчитала мне самые реальные даты родов – это 8, 11, 18 и 31 марта. Очень хотелось бы родить 11 марта. До 31-го я точно развалюсь"

Тому, кто первым угадает дату родов и примерное время, Лиза Третьякова обещает в подарок костюм своего бренда одежды.

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

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Отметим, что Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата. У девушки – 217 тысяч подписчиков.

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