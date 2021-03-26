"Тебе там дно сорвало?!" Беринчик наехал на "русского", а ему предложили вызвать Конора

На минувших выходных Денис Беринчик защитил титул WBO International, нокаутировав Хосе Санчеса уже в третьем раунде. А после боя Денис бросил вызов не кому-то из потовых боксеров своего легкого веса, а ирландскому бойцу ММА Артему Лобову. Он предложил тому подраться на кулаках.

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Ответ друга Макгрегора не заставил себя долго ждать: "Снимай подушки, устроим махач". Но, вероятно, далее этой фразы договоренности между командами бойцов не пошли, потому что непобедимый в профи Беринчик снова дерзко обратился к Лобову в Instagram. Он поставил фото-коллаж, на котором бьет "Русского Молота" в голову:

"Лобов, тебе там что, дно сорвало?! Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?"

А фанаты Дениса предложили ему после "Молота" еще и Конора Макгрегора вызвать. При этом бой Лобова и Беринчика не состоится в WWFC. Лига опровергла давний интерес к бойцу-ММА.

Напомним, что Артем Лобов родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге смешанных единоборств – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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