Версія українською
$ 28,05
34,01

Техническое поражение Украине: команду Шевченко могут помиловать 16 февраля

18 января, 20:05

Александр Трикиша

Апелляцию рассмотрят в Спортивном арбитражном суде Лозанны

Рассмотрение апелляционной жалобы относительно присуждения сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии состоится 16 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Читайте также: Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия

Напомним, поединок должен был состояться 17 ноября 2020 года в Люцерне и определить команду, которая покинет элитный дивизион Лиги наций.

Реклама

Однако в день матча главный врач кантона Люцерн отменил поединок после случаев заражения коронавирусом в составе нашей команды. Спустя несколько дней нашей команде присудили техническое поражение 0:3, а это означает, что команда Шевченко вылетает во второй дивизион Лиги наций.

При этом в мотивационной части решения УЕФА объявил конкретную причину "технаря" для сборной Украины. "Сине-желтым" впаяли 0:3 за то, что не предусмотрели необходимость полной замены команды.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:

Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия Россия "скрывает сокрытие" допинга: полное решение суда по изгнанию РФ из спорта Объединил Украину и Россию: Андрей Шевченко встретился с футболистом "Локомотива" Луческу удивил, а УЕФА взбесил. Яркие футбольные эмоции ушедшего года
Сборная Украины Спортивный арбитражный суд сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки