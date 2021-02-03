Телеграф погубит Джошуа, будет катастрофа! Майк Тайсон дал прогноз на мегабой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Ранее Джошуа назвал свой лучший нокаут в карьере.

Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона. Фьюри поставит на кон пояс WBC, Джошуа выставит титулы WBA, IBF, WBO и IBO. По мнению Тайсона, у Джошуа есть одна слабость, которая может привести к его поражению.

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"Это будет очень интересный поединок. Джошуа – превосходный панчер, но его удары можно проследить. Он словно телеграфирует о своих ударах. В бою с таким крупным парнем, как Фьюри, это станет для Джошуа рецептом катастрофы", – цитирует Тайсона "Чемпионат".

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Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Ранее мы писали, что британские СМИ рассекретили гонорары, которые получат за объединительный бой Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.