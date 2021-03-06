Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без него

Одна из самых красивых спортсменок мира по самым различным версиям датская пловчиха Пернилле Блуме знает, как удержать своих подписчиков в Instagram. А также быть интересной рекламодателям. Очаровательная блондинка предстает на своих фото то трогательной и женственной, то откровенной и сексуальной.
Напомним, что датчанка Пернилла Блуме завоевала "золотую" медаль в плавании на дистанции 50 метров кролем на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Это золото стало первым для Дании в олимпийском бассейне с 1948 года. А на закрытии Игр пловчиха несла флаг Дании.
А еще датчанке завидуют половина женщин планеты, ведь она встречается с французским красавчиком, 30-летним пловцом Флораном Маноду. Олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира всегда рядом со своей королевой.
А поклонники Блуме все переживают о синяках на ее ногах, когда выкладывает откровенные фото в белье.
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