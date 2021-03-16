Теннисист слетел с катушек и угрожал убить судью, пока его не выгнали с корта

Дамир Джумхур даже не закончил первый сет на турнире в Акапулько

В последнее время теннисисты все чаще выходят из себя на корте и ругаются с судьями. Но представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур пошел еще дальше и угрожал служителю Фемиды расправой.

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125-ю ракетку мира дисквалифицировали на турнире ATP-500 в Акапулько в матче с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. При счете 5:5 Джумхур проиграл свою подачу, по его мнению, из-за ошибки линейного судьи. Босниец начал спорить и получил предупреждение. Но на этом не остановился: выбил мяч с корта, получил еще одно предупреждение и штраф в одно очко.

Разгневанный теннисист отказался продолжать матч при счете 5:6. Джумхур выкрикивал оскорбления в адрес судьи, требовал, чтобы тот спустился с вышки и обещал его убить. В итоге дело закончилось дисквалификацией боснийца. После этого он принял свое поражение и ушел. Теперь Джумхура ждет крупный штраф от ATP Tour.

Дамир Джумхур / Фото: Instagram

В свое время босниец Джумхур отправил в нокдаун болбоя на Ролан Гаррос. Теннисист врезался в мальчика, подающего мячи.

Во время матча US Open с Пабло Карреньо-Бустой Новак Джокович попал мячом в судью и был дисквалифицирован Видео: Reuters