Теннисистка-красавица показала вид из шикарного отеля в Майами

На следующей неделе в Майами стартует турнир серии WTA1000, на котором сыграют многие сильные теннисистки. В женской сетке выступят 128 спортсменок – такое количество обычно бывает на соревнованиях "Большого шлема". Прибыла в США и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая пятое место в мировом рейтинге.
Читайте также: Свитолину ненавидит носильщик – посмотрите на ее багаж.
Уроженка Одессы похвасталась видом с балкона своего номера в гостинице с тремя бассейнами.
Поделилась девушка и более приземленными радостями, показав свои новые кроссовки, в которых, видимо, планирует играть в Майами.
На днях Свитолина послала поцелуй в вечернем платье и шиканула в Эмиратах в украинском ресторане.
Пока что наша прима не очень удачно выступает в 2021 году. Перед этим она играла на турнирах в Дохе и Дубае, где быстро зачехлила ракетку задолго до решающих матчей. Компанию Свитолиной составит еще одна соотечественница – Леся Цуренко, которая также засветилась на балконе в Майами.
Тем временем, больная звезда тенниса чудом забеременела.
Смотрите, как Элина летела в Дубай и показала свой паспорт:
Новости на эту же тему: