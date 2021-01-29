Теннисистка-красавица Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизнь

Украинская прима наконец-то может ходить по улицам в австралийском Мельбурне

С приближением Открытого чемпионата Австралии у многих теннисистов заканчивается карантин в Мельбурне. Пятая ракетка мира, одесситка Элина Свитолина, наконец-то получила разрешение выйти "в люди". Однако не всем так повезло. Сегодня Марта Костюк встала на руки на 15-й день заточения в Австралии – киевлянку до сих пор держат в гостинице.

Элина же прогулку по городу громко назвала "новою жизнью".

Предыдущие две недели Свитолина провела в основном в отеле. Правда, ей позволяли провести несколько часов тренировок на корте в компании полячки Иги Швентек. Девушкам разрешили выходить на свежий воздух, поскольку в их самолете, прибывшем в Австралию, не было зафиксировано ни одного зараженного коронавирусом. Теперь же украинка считается "чистой".

Элина Свитолина гуляет по Мельбурну

Сегодня Элина на своей страничке в Instagram изобразила картинку с глубокомысленной надписью: "Измени свои мысли – и ты изменишь свой мир". Сопроводила это девушка рисунком ванной с едой и бокалом вина. Видимо, чувства ее переполняют после выхода "на свободу".

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Напомним, сам турнир "Большого шлема" стартует в Мельбурне 8 февраля.

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Вспомним, как Элина выигрывала на турнире в мексиканском Монтеррее: