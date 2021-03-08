Теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на корте

Элина Свитолина считает, что нужно убавить свои аппетиты, хотя и заработала 20 миллионов

Пятая ракетка планеты украинка Элина Свитолина рассказала о падении призовых в профессиональном теннисе. По словам 26-летней одесситки, пополнившей за карьеру свой счет уже на 20 миллионов долларов, это снижает ее мотивацию в некоторых матчах.

На днях Свитолина после фиаско в Катаре написала о злости и улетела в Дубай.

Слова Элины приводит издание France24:

"Сейчас происходит значительное уменьшение призовых, поэтому приходится приспосабливаться. Причем как в работе с командой, так и в повседневной жизни. Лично мне, как и некоторым другим игрокам, нелегко это воспринять, потому что мы избалованы годами, когда призовые были действительно высокими. Теперь в голову приходят мысли о меньшей мотивации играть на отдельных турнирах, ведь призовые сильно снизились. Поэтому лучше пропустить какие-то соревнования, чтобы не устать перед большими. Но, надеюсь, мы сможем со временем вернуться к тому, что было раньше".

К слову, сейчас Свитолина пребывает на турнире в ОАЭ, где призовые за год сократились с 2,8 до 1,8 млн долларов.

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Тем временем на своей страничке в Instagram теннисистка выложила видео с бывшей гимнасткой Анной Ризатдиновой, с которой она снималась в телешоу.

Свитолина и Ризатдинова на телешоу

Смотрите, как ранее Элина танцевала для TikTok:

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

Вашему вниманию – сюжет об отношении к 8 Марта: