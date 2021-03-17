Теннисисту озвучили наказание за фразу "Я убью тебя"

За угрозу расправы над судьей боснийца Дамира Джумхура лишили 11 тысяч долларов. Продолжение следует

Руководство ATP обязало боснийского теннисиста Дамира Джумхура выплатить штраф в размере $ 6,5 тысяч за нарушение спортивного кодекса в матче квалификации турнира в мексиканском Акапулько, где он играл с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и пригрозил убить судью.

Также босниец лишился призовых, заработанных в Мексике: за пройденный первый круг квалификации он должен был получить более 5 тысяч долларов.

"После штрафов, наложенных на месте, будет начато дополнительное дисциплинарное расследование в соответствии с положением о серьезном нарушении игроком правил ATP", – добавили в пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов

Таким образом, 28-летнего Дамира Джумхура ждут и другие санкции, вплоть до длительной дисквалификации.

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Напомним, в первом сете матча с Ботиком ван де Зандсхулпом при счете 5:5 Джумхур проиграл свою подачу, по его мнению, из-за ошибки линейного судьи. Босниец начал спорить и получил предупреждение. После этого Джумхур крикнул судье на вышке: "Я убью тебя!", выбил мяч с корта и покинул площадку.

Дамир Джумхур / Фото: Getty Images

Кстати, в свое время босниец Джумхур отправил в нокдаун болбоя на Ролан Гаррос. Теннисист врезался в мальчика, подающего мячи.