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Теперь держись, Франция! Украина подходит к реваншу без коронавируса

22 марта, 23:40

Александр Трикиша

Малиновский, Коваленко и Ярмоленко присоединились к команде позже всех

Сборная Украины прошла тестирование на коронавирус перед началом подготовки к отборочным матчам на ЧМ-2022. После получения результатов ПЦР-тестов, которые были отрицательными у всех членов команды, игроки, тренеры и персонал отправились на первую совместную тренировку.

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Занятие пропустило лишь трио легионеров Руслан Малиновский Виктор Коваленко и Андрей Ярмоленко. Они сдадут тесты на коронавирус, после чего присоединятся к команде.

На протяжении всего сбора команда будет находиться в так называемой "пузыре", не контактируя с окружающей средой во избежание риска заражения, сообщает УАФ.

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Матчи сборной Украины в марте:

Напомним, что перед предыдущим матчем с Францией в октябре прошлого года в нашей команде вспыхнула эпидемия коронавируса, в результате чего в матче не смогла принять участие целая группа игроков. Тренерскому штабу даже пришлось вносить в заявку на матч тренера вратарей Александра Шовковского. В итоге все это вылилось в самое крупное поражение в истории сборной Украины со счетом 1:7.

Кстати, накануне Шевченко подтвердил, что Украина натурализует англичанина. Макс Килман из "Вулверхэмптона" уже занят оформлением украинского паспорта.

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Сборная Украины ЧМ-2022

Источник: Сегодня|Спорт

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