Тесть дерзко уколол футболиста: "C двумя мячами он не играет, ведь моя дочь еще не беременна"

Когда у тебя такой тесть, как у известного бразильского футболиста Алешандре Пато, все время надо быть на чеку. Родственник достаточно жестко подколол нападающего, который как раз подписывал контракт с клубом MLS "Орландо Сити". Ранее знаменитый бразилец разорвал контракт с клубом из Китая.

Бывший форвард "Милана" Пато с 2019 года женат на бразильской телеведущей Ребекке Абрабанель, которая является дочерью популярного в стране телеведущего и предпринимателя Сильвио Сантоса. Накануне 90-летний мужчина отправился делать прививку от коронавируса, а когда журналисты спросили его о зяте, Сантос ответил колкой шуткой.

"Пато – хороший футболист, но он умеет играть только с одним мячом. А вот с двумя мячами он не играет, ведь моя дочь все еще не беременна", – цитирцет Сантоса Esporte

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Напомним, что 31-летний Пато ранее выступал за бразильские "Интернасьонал", "Коринтианс" и "Сан-Паулу", итальянский "Милан", испанский "Вильярреал", английский "Челси" и китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Теперь играет за американский "Орландо Сити". Со сборной Бразилии выиграл "бронзу" на ОИ-2008 в Пекине и серебро на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а также стал победителем Кубка конфедераций-2009.

Смотрите, как забивал Пато