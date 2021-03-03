ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

Осенью 1921 года в Лондоне по инициативе писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт и писателя Джона Голсуорси был создан PEN-клуб.

PEN – аббревиатура от английских слов "poet" (поэт), "essayist" (эссеист), "novelist" (романист), складывающаяся в слово "PEN" – перо/ручка. Целью организации является содействие творческому сотрудничеству писателей всего мира.

А в 1986 году PEN-клуб учредил Всемирный день писателя – 3 марта.

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Надо сказать, что наравне с профессиональными писателями за перо не раз брались и известные спортсмены. Сейчас модно читать биографии Роналду, Месси, Фергюсона, Моуринью... Но ведь и у наших звезд есть книги.

Давайте проверим, насколько вы знакомы с украинскими спортсменами-писателями.