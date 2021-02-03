Тест. Угадай спортсмена по автографу

Автограф (от греч. autos – сам и grapho – пишу) – собственноручная надпись или подпись автора. Так гласит Большой словарь иностранных слов.

Это та роспись, за которую фанаты готовы часами ожидать возле стадионов или гостиниц своих кумиров. Тот росчерк пера, который может стоить сумасшедших денег на аукционах. То, что коллекционируют болельщики во всем мире.

Мы подготовили для читателей небольшой квиз с большими подсказками. Угадайте автора автографа.

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