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Тигрица и богиня: девушка игрока "Локо" рассказала, как сублимирует в одиночестве

12 февраля, 09:12

Любомир Луканюк

Аида Уразбахтина прошла несколько тренингов

Девушка футболиста московского "Локомотива" Владислава Игнатьева похвасталась красивой фигурой. Участница шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина выложила в соцсети свои пикантные фотографии.

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"Когда парень улетел на долгие сборы. И ты, сублимируя, прошла несколько тренингов, прочитала две книги и ощутила себя тигрицей, богиней отношений и не только. Вот так оставлять надолго женщину одну… порой даже на пользу!" – подписала Аида свои снимки в Instagram.

Ранее Уразбахтина призналась в лесбийском опыте: "Я люблю все попробовать".

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