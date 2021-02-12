Тигрица и богиня: девушка игрока "Локо" рассказала, как сублимирует в одиночестве

Девушка футболиста московского "Локомотива" Владислава Игнатьева похвасталась красивой фигурой. Участница шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина выложила в соцсети свои пикантные фотографии.
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"Когда парень улетел на долгие сборы. И ты, сублимируя, прошла несколько тренингов, прочитала две книги и ощутила себя тигрицей, богиней отношений и не только. Вот так оставлять надолго женщину одну… порой даже на пользу!" – подписала Аида свои снимки в Instagram.
Ранее Уразбахтина призналась в лесбийском опыте: "Я люблю все попробовать".
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