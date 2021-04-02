Только не кусаться! Холифилд поставил условие перед Тайсоном

Легендарный боксер Эвандер Холифилд подтвердил организацию поединка против Майка Тайсона. Бой должен пройти 29 мая в Майами.

"Все в силе! Только в этот раз драться, а не кусаться!" – поставил Холифилд условие перед Тайсоном.

Читайте также: Секс, деньги и трава: ТОП-10 скандалов Майка Тайсона

Напомним, что боксеры встречались на ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором Железного Майка дисквалифицировали за то, что откусил часть правового уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

Читайте также: День, когда упал Железный Майк. Смотрите первый нокаут в карьере Тайсона