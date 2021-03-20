Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красотки

Фигура у Дарьи настолько стройная, что подписчики уже советуют ей "кушать больше"

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в очередной раз поразила своей фигурой. Тоньше просто не бывает! И откуда только у этой щупленькой с виду девушки находятся силы крушить своих соперниц на татами?

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В этот раз 20-летняя красотка Дарья Белодед, по которой продолжают плакать модельные подиумы, очаровала публику совместным фото с другой известной украинской спортсменкой – чемпионкой мира-2011 в тройном прыжке, народным депутатом Ольгой Саладухой.

Последняя, надо отметить, в свои 37 выглядит тоже шикарно.

"С прекрасной Ольгой Саладухой", – подписала эти снимки у себя в Instagram Дарья Белодед

"С ангелом", – так, в свою очередь, назвала дзюдоистку Саладуха

"Кушай больше, плиз", – обратился к Дарье Белодед в комментариях под этими иллюстрациями осиной талии один из фолловеров спортсменки

"А зачем?" – поделился своим недоумением другой подписчик дзюдоистки

Напомним, за последнее время Дарья потерпела три поражения, однако после этого Белодед активно взялась за тренировки. От нее ждут медаль высшей пробы в весовой категории до 48 кг на Олимпиаде, которая пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.

Смотрите, как Дарья Белодед тренируется в бассейне