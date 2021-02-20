Торт в долларах, брат Байдена и девочки в серебре: боксер-богач отгулял день рождения

Самый богатый боксер Флойд Мейвезер стильно отпраздновал свой день рождения, устроив шикарную вечеринку со звездными гостями во Флориде. При этом 44 года бывшему чемпиону мира исполнится только 24 февраля. Но pre-party удалась на славу. Ранее мы писали, что бой Мейвезера и блогера отменен, но боец не особо готовился, закусывая водку икрой.

Флойд прикатил на свою вечеринку на Bugatti за 2,7 миллиона долларов и был одет во все черное и расшитый золотом пиджак. А также обвешан драгоценными украшениями.

Судя по фотографиям с мероприятия, на празднике присутствовали рэпер Рик Росс, брат президента Джо Байдена, экс-звезда НФЛ Тай Лоу и певица Монтана Такер. А модели в обтягивающих серебряных нарядах заполнили зал. Многие гости были без масок, однако на входе всем измеряли температуру.

Торт иконы бокса состоял из долларовых купюр с изображением его лица, копии его частного самолета и сундука из глазури в стиле Louis Vuitton. Дополняли картину ледяные фигуры и шампанское на 200 тысяч долларов.

Также на празднике присутствовала британскаястриптизерша Анне Монро, которой Мейвезер сделал предложение. Хоть сам этого не подтверждает.

Напомним, что непобедимый Флойд завершил карьеру в 2017-м. Но последний раз 43-летний "Манни" дрался два года назад. В декабре 2018 года Мейвезер в выставочном поединке победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой проходил по правилам бокса. Флойд выиграл нокаутом уже в первом раунде и заработал 9 млн долларов.

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram