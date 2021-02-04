"Тоттенхэм" – "Челси": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

В четверг, 4 февраля, в Лондоне проходит центральный матч 22-го тура чемпионата Англии. Встречаются нынешняя и бывшая команды Жозе Моуринью – "Тоттенхэм" принимает "Челси". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию матча.

"ТОТТЕНХЭМ" – "ЧЕЛСИ"

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Перед очной схваткой соперники являются соседями в турнирной таблице АПЛ, имея по 33 очка. "Тоттенхэм" идет седьмым, "Челси" – восьмым.

У "Тоттенхэма" дела испортились в конце января, когда "шпоры" потерпели два подряд поражения. Сперва подопечные Моуринью уступили дома "Ливерпулю", пребывающему в кризисе. А затем проиграли в гостях и "Брайтону".





В свою очередь, Томас Тухель на посту главного тренера "Челси" стартовал с нулевой ничьей в игре против "Вулверхэмптона", затем немец привел "синих" к первой победе под своим руководством – 2:0 с "Бернли".

Каждому из соперников сегодня позарез нужны очки в борьбе за ТОП-4 и путевку в Лигу чемпионов.

"ТОТТЕНХЭМ" – "ЧЕЛСИ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом лондонского дерби аналитики называют "Челси". На его победу установлен коэффициент 2.13, на победу "Тоттенхэма" – 3.80, на ничью – 3.35. Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов следующая: выигрыш "Тоттенхэма" – 25%, ничья – 29%, выигрыш "Челси" – 46%. Наиболее реальными счетами букмекеры называют 1:1 и 1:0 в пользу гостей.

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"ТОТТЕНХЭМ" – "ЧЕЛСИ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Тоттенхэм" – "Челси" в четверг, 4 февраля, начиная с 22:00, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Также посмотреть прямую трансляцию поединка можно на сервисе OLL.TV.

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