Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Уже на этой неделе стартует 72-й чемпионат Формулы-1. К старту нового сезона мы расскажем о всех триумфаторах Королевских гонок. Всего с 1950 года в Формуле-1 было 33 чемпиона. И вы узнаете о каждом из них.

7. Михаэль Шумахер (Германия) – 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Свой первый титул выиграл с приключениями: в 1994-м был дисквалифицирован на ГП Великобритании за обгон на прогревочном круге, отстранен от гонок в Италии и Португалии за игнорирование черных флагов, лишен победы в Бельгии за несоответствие болида регламенту – и все равно стал чемпионом. Потом было пять подряд побед с "Феррари", уход в 2006-м, возвращение в 2009-м, но уже без трофеев. В декабре 2013 года получил тяжелую травму головы во время катания на лыжах. С тех пор вся информация о его здоровье держится под строжайшем секретом.

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Первый темнокожий пилот в Ф-1. Единственный гонщик, кому удавалось одерживать победы во всех проведенных сезонах подряд. Рекордсмен по количеств выигранных Гран-при – 95 и пьедесталов – 164.

5. Хуан Мануэль Фанхио (Аргентина) - 1951, 1954, 1955, 1956, 1957

Единственный гонщик, становившийся чемпионом мира в четырех разных командах: "Альфа Ромео", "Феррари", "Мерседес" и "Мазерати". В 1958 году перед гонкой на Кубе был похищен противниками режима Батисты. Спустя сутки Фанхио отпустили. По мотивам этих событий снят фильм "Операция Фанхио".

4. Ален Прост (Франция) – 1985, 1986, 1989, 1993

Любимое выражение: "Главное – быть первым не на старте, а на финише". За что и получил прозвище Профессор. В 1997-м организовал свою команду Ф-1 "Прост", которая просуществовала до 2001 года, но успехов не добилась. В 2014-м был одним из основателей команды Формулы-Е "Рено", куда пристроил своего сына Николя. Три года подряд "Рено" выигрывала командный зачет Формулы-Е.

4. Себастьян Феттель (Германия) - 2010, 2011, 2012, 2013

14 ноября 2010-го стал самым молодым чемпионом мира в Формуле-1 – 23 года 134 дня. Любит давать имена своим болидам, а также на фарт носит в кармане монету в один цент. Сейчас выступает за "Феррари".

3.Джек Брэбем (Австралия) - 1959, 1960, 1966

Единственный гонщик в истории, который выиграл чемпионат в болиде собственной конструкции. В конце 1971 года продал свою команду Берни Экклстоуну, будущему боссу Формулы-1. Умер в мае 2014-го.

3. Джеки Стюарт (Великобритания) – 1969, 1971, 1973

После гибели своего друга и напарника Франсуа Севера на Гран-при США-1973, Стюарт решил завершить карьеру и заняться безопасностью гонок. Благодаря его усилиям трассы Формулы-1 начали огораживать барьерами безопасности и на каждой гонке стала обязательно дежурить скорая помощь. Вместе с сыном создал команду Ф-1 "Сюарт", после перепродаж сейчас это "Ред Булл". Работает телекомментатором.

3. Ники Лауда (Австрия) - 1975, 1977, 1984

Стал узнаваем во всем мира благодаря своей красной кепке. Под головным убором Ники скрывал страшные ожоги головы, которые получил во время аварии. После завершения карьеры занялся пассажирскими авиаперевозками, создал авиакомпанию Lauda Air, которая просуществовала с 1985 по 2013 год. Вернулся в авиацию в 2016-м, его Lauda, в частности, выполняла полеты в Киев. Умер Ники Лауда в 2019 году.

3. Нельсон Пике (Бразилия) - 1981, 1983, 1987

Выступал под фамилией матери, поскольку отец (министр здравоохранения) хотел, чтобы сын стал теннисистом. По завершении карьеры занялся логистикой, выпуском GPS-навигаторов, продвигал на бразильском рынке итальянские шины и немецкие автомобили. Помогает своему сыну Пике-младшему, который становился чемпионом Формулы-Е. Дочь Келли Пике встречалась с российским автогонщиком Даниилом Квятом.

3. Айртон Сенна (Бразилия) - 1988, 1990, 1991

Его называют лучшим гонщиком в истории Формулы-1. В 2000 году в стране провели соцопрос, в котором гражданам предлагали назвать лучшего бразильца за всю историю страны. Первое место занял Сенна, опередив Пеле. Айртон погиб 1 мая 1994 года, врезавшись в стену на Гран-при Сан-Марино. Он завещал все свое состояние, а это около 400 млн долларов, беднякам.

2. Альберто Аскари (Италия) – 1952, 1953

В 1955-м на этапе в Монако болид Аскари вылетел с трассы в море, пилот отделался сотрясением мозга и перелом носа. Спустя четыре дня приехал в Монцу посмотреть на испытания спортивных "Феррари". Не удержавшись от соблазна, сел за руль и, сделав пару кругов, разбился.

2. Грэм Хилл (Великобритания) - 1962, 1968

Единственный гонщик, побеждавший в трех самых престижных сериях: Формула-1, Инди-500 и "24 часа Ле-Мана". В 1975 году, пилотируя самолет в условиях плохой видимости, пытался сесть на поле для гольфа, но самолет зацепил деревья и рухнул на землю. Вместе с Хиллом погибло шесть человек.

2. Джим Кларк (Великобритания) - 1963, 1965

10 сентября 1961 года в Монце Вольфганг фон Трипс столкнулся с Кларком. Машина Трипса взлетела в воздух и упала на зрителей, погибли 15 человек. А в 1968-м погиб и сам Кларк, в гонке Формулы-2 в Хоккенхайме.

2. Эмерсон Фитипальди (Бразилия) – 1972, 1974

После Формулы-1 дважды выигрывал престижную гонку Инди-500 (1989, 1993). Потом подался в бизнес, занимался выращиванием апельсинов. На собственном самолете попал в авиакатастрофу, получил тяжелые травмы, но выжил. Сейчас пишет колонки в газеты и на сайты.

2. Мика Хаккинен (Финляндия) – 1998, 1999

Покинул Ф-1 в 2001 году. Потом еще участвовал в чемпионате DTM, тестировал болиды "Макларен". В 1995-м году попал в тяжелую аварию и частично потерял слух. Теперь сотрудничает с компанией, специализирующейся на разработке и производстве слуховых аппаратов.

2. Фернандо Алонсо (Испания) – 2005, 2006

Помимо побед в Ф-1, дважды побеждал на престижной гонке "24 часа Ле-Мана" (2018, 2019). Победитель гонки "24 часа Дейтоны" (2019). После двухлетнего перерыва Фернандо возвращается в Формулу-1. В следующем сезоне будет выступать за "Рено".

1. Джузеппе Фарина (Италия) – 1950

Первый чемпион мира. Пережив множество аварий в гонках, погиб в ДТП в 1966 году.

Реклама

1. Майк Хоторн (Великобритания) – 1958

Самый стильный гонщик своего времени. Он всю свою карьеру выступал в бабочке, за что и получил прозвище Папийон (Бабочка). Из-за проблем с почками завершил карьеру после чемпионского сезона, а через пару месяцев погиб в ДТП.

1. Фил Хилл (США) – 1961

Для Хилла были более важными три титула в гонке "24 часа Ле-Мана", чем чемпионство Формулы-1. После ухода из спорта управлял мастерской по реставрации исторических авто, комментировал гонки на ТВ. Умер в 2008-м от болезни Паркинсона.

1. Джон Сертис (Великобритания) – 1964

Единственный, кто выигрывал чемпионаты мира на двух и четырех колесах. Сертис до победы в Ф-1 становился четырехкратным чемпионом в мотогонках. После гонок занимался продажей мотоциклов, руководил британской гоночной серией. Умер в марте 2017 года.

1. Денни Халм (Новая Зеландия) – 1967

Начинал свою карьеру, выступая босиком, так лучше чувствовал педали. Завершил выступления в 1974-м, после гибели друга-гонщика Петера Ревсона. Потом выступал в выставочных соревнованиях и гонках на грузовиках. Во время одной из таких гонок в 1992 году Халм умер от сердечного приступа.

1. Йохан Риндт (Австрия) – 1970

Единственный чемпион, получивший титул посмертно. Разбился на Гран-при Италии, на скорости 330 км/ч врезался в стену. Заработанных ранее очков хватило, чтобы Риндта не обошли конкуренты.

1. Джеймс Хант (Великобритания) – 1976

Главный ловелас автогонок. Уступил свою жену известному актеру Ричарду Бертону за миллион долларов. После завершения карьеры работал комментатором. Умер от сердечного приступа в 1993 году, всего через несколько часов после того, как сделал предложение Хелен Дайсон. В 2013 году вышел фильм "Гонка", который повествует о противостоянии Джеймса Ханта и Ники Лауды.

1. Марио Андретти (США) - 1978

Единственный, кого признавали лучшим гонщиком Америки в трех десятилетиях (1967, 1978, 1984), а в 2000-м его назвали лучшим гонщиком века в США. Сейчас занимается виноделием, возглавляет общину итальянских эмигрантов в родном городе.

1. Джоди Шектер (ЮАР) – 1979

Единственный африканец, ставший чемпионом мира. После ухода из Формулы-1 Джоди основал компанию, которая создавала симуляторы огнестрельного оружия. Потом продал ее, сейчас живет в Британии, занимается производством экологически чистой сельхозпродукции.

1. Алан Джонс (Австралия) – 1980

После завершения карьеры долгое время работал на австралийском телевидении, стюардом на гонках Формулы-1. Написал автобиографию.

1. Кеке Росберг (Финляндия) – 1982

Завершив гоночную карьеру стал менеджером, открыл миру гонок Мику Хаккинена, работал комментатором на ТВ, занимался недвижимостью. А когда подрос сын Нико, стал его менеджером. Основал свою команду, которая гонялась в кузовных сериях.

1. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 1992

Выиграв Формулу-1, ушел в серию CART, в которой также стал чемпионом. Развеселил публику на ГП Канады: ехал первым, на последнем круге сбавил обороты и стал приветствовать зрителей, в этот момент мотор заглох, и его обошли соперники. Возглавляет один из благотворительных фондов в Британии.

1. Дэймон Хилл (Великобритания) - 1996

Сын чемпиона Грэма Хилла. После Ф-1 писал статьи для журнала F1 Racing, сдавал в аренду автомобили, возглавлял Британский гоночный клуб. А еще Хилл большой любитель музыки. В юные годы сколотил группу "Секс, Гитлер и гормоны", а после завершение карьеры выступал с The Conrods.

1. Жак Вильнев (Канада) – 1997

Сын известного гонщика Жиля Вильнева, погибшего в 1982 году. Сначала стал победителем знаменитой гонки Инди-500, а потом выиграл Формулу-1. Занимается ресторанным бизнесом и увлекается музыкой, даже выпустил собственный альбом Private Paradise. Во Франции открыл гоночную школу.

1. Кими Райкконен (Финляндия) – 2007

Нынешний сезон для Кими 18-й сезон в Формуле-1. А мог быть и юбилейным. В 2010 и 2011 годах Райкконен создал свою команду и выступал в чемпионате по ралли. Но не добившись там успехов, вернулся в Ф-1.

1. Дженсон Баттон (Великобритания) - 2009

Свой титул выиграл в единственный сезон команды "Браун". Последнюю гонку в Формуле-1 провел в 2017-м. Сейчас выступает в различных гоночных сериях, а также в соревнованиях по триатлону.

1. Нико Росберг (Германия) – 2016

Сын чемпиона мира Кеке Росберга. После того как стал чемпионом мира, объявил о завершении карьеры. Работает телевизионным экспертом, послом различных брендом. Активно занимается благотворительностью. Осудил убийство Джорджа Флойда и пожертвовал 10 тысяч евро на борьбу с расизмом.