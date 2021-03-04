Трансляция из кармана: "Манчестер Юнайтед" поделился с фанами необычным видео

Необычную трансляцию увидели поклонники "Манчестер Юнайтед" на клубной странице в соцсетях. Редактор "Красных дьяволов", ответственный за мультимедиа в Instagram, случайно нажал не ту кнопочку на телефоне, который лежал в его кармане. И в течение довольно длительного времени фанаты клуба наслаждались черным экраном и звуками из кухни.

Тем временем, стало известно, что Ибрагимович не сыграет против "МЮ" в Лиге Европы.

О курьезном инциденте сообщает isport.ua. Интересно, что на страничку "МЮ" в Instagram подписано более 40 миллионов человек. А собственно трансляцию темного экрана телефона редактора посмотрело более 37 тысяч фанов, которые надеялись увидеть что-то более интересное из жизни английского гранда.

При этом забавную трансляцию можно было не только смотреть, но и слушать. Так что те, кто за ней следил, уловили звуки из кухни: как работает микроволновка и как редактор наливает себе в чашку чай или кофе. Некоторые из поклонников с хорошим чувством юмора в комментариях стали угадывать, что именно ест журналист. А кто-то даже пошутил, что это видео интереснее, чем игра "МЮ" против "Челси", которая завершилась нулевой ничьей.

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Прервалась же трансляция после того, как редактору сообщили о "самостоятельных" действиях его смартфона.

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