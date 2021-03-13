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Трансляция матча легенд сборных Хорватии и Словении: Срна и Шукер против Чеферина

13 марта, 12:59

Александр Трикиша

Легенда "Шахтера" примет участие в благотворительном матче в помощь пострадавшим от землетрясения

13 марта пройдет благотворительный товарищеский матч между легендами сборных Хорватии и Словении. Поединок пройдет в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии в конце декабря прошлого года. Матч начнется в 14:00 по киевскому времени, в прямом эфире его покажут на Shakhtar TV и YouTube-канале клуба, а также на нашем сайте.

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В благотворительной встрече примут участие экс-капитан сборной Хорватии, а ныне директор по футболу "Шахтера" Даро Срна, а также легенда хорватского футбола Давор Шукер, президент УЕФА Александер Чеферин, Звонимир Бобан, Ивица Олич, Миленко Ачимович, экс-вратарь "горняков" Стипе Плетикоса.

Ранее мы писали, что "Шахтер" выделил Хорватии более двух миллионов гривен для преодоления последствия землетрясения.

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благотворительность товарищеский матч сборная Хорватии Дарио Срна сборная Словении

Источник: Сегодня|Спорт

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