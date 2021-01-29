Травмировал сразу две ноги: Моуринью потерял своего лидера за 120 миллионов

Кейн несколько раз во время матча с "Ливерпулем" просил помощь медиков

В заключительном матче 20 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" уничтожил Моуринью (3:1) и прервал ужасную серию. А к поражению "Тоттенхэма" добавилась еще и травма его лидера Гарри Кейна. В первом тайме нападающий сборной Англии несколько раз оказывался на газоне и нуждался в медицинской помощи. А в перерыве и вовсе покинул поле.

Травма Гарри Кейна в матче с "Ливерпулем" / Фото: Reuters

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью рассказал, что повреждение ног Кейна гораздо серьезнее, чем казалось изначально.

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"Кейн травмировал обе лодыжки. Первую при неудачном отборе в столкновении с Тьагу, а вторую — не очень хорошо помню когда. Но две травмы обеих лодыжек, одна хуже другой — это потеря игрока минимум на несколько недель. Есть игроки, которых нельзя заменить. Но я считаю, что мы должны бороться с этим. Нам не остается ничего другого", – цитирует Жозе BBC.



Фото Reuters

Напомним, что январе 2020 года Кейн получил ужасную травму в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (0:1). Из-за разрыва подколенного сухожилия форвард должен был пропустить Евро-2020. Посмотрим, сколько теперь ему понадобится на восстановление. В этом сезоне Кейн, которого оценивают в 120 млн евро, провел за "Тоттенхэм" 29 матчей, забил 19 голов и сделал 14 передач.

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