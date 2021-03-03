Тренер "Челси" учился играть в футбол по революционным матчам "Динамо"

Немецкий наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, почему в свое время решил стать тренером. И признался, какую роль в его карьере сыграли записи матчей киевского "Динамо". Напомним, что "Челси" установил рекорд в первом матче Тухеля.

"Страсть к этой работе мне передал отец, который тоже работал тренером. Он научил меня многим вещам еще в детстве. А в "Штутгарте" меня учили, что успех зависит не только от таланта и страсти, но и от внимания к деталям и трудолюбия. Многое почерпнул от Ральфа Рангника. Он показывал видео матчей "Пармы" и киевского "Динамо", мы учились играть в футбол по этим записям. Это повлияло на мою карьеру. Подход этих команд был революционным", – цитирует Тухеля "Челси".

Томас Тухель / Фото: Reuters

Напомним, что немецкий специалист возглавил "Челси" в январе. В лондонском клубе бывший наставник французского "ПСЖ" сменил Фрэнка Лэмпарда.

Мы писали, что в Англии разгорается скандал вокруг не назначенного пенальти в матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Также ранее сообщали, что шикарный гол в падении принес победу "Челси" над "Атлетико" в Лиге чемпионов.