Тренер-голеадор: команда Гвардиолы забивает 100 мячей за год 12 сезонов подряд

Во вторник проходят еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте идет онлайн "Манчестер Сити" – "Боруссия" М. Английская команда в начале второго тайма уверенно выигрывает 2:0, ранее с таким же счетом взяв верх в Германии.

Статистики уже нашли несколько интересных фактов из дуэли в Будапеште. Как оказалось, "Манчестер Сити" достиг рубежа в 100 голов за сезон. При этом команды испанского тренера Хосепа Гвардиолы достигают такого показателя все 12 сезонов (начиная с 2008/2009), которые он проводит в качестве главного тренера. Парни каталонца забили 1717 мячей в 686 матчах.

Напомним, Гвардиола в 2008-2012 годах работал в "Барселоне", в 2013-2016 – в "Баварии", после чего ушел в "МанСити". А его нынешний подопечный Кевин де Брюйне забил уже 25 мячей из-за пределов штрафной площади – больше, чем любой другой игрок Премьер-лиги с момента прихода бельгийца в Англию.

А Илкай Гюндоган с 15 голами является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" во всех турнирах и самым результативным немецким игроком в еврочемпионатах ТОП-5.

В это же время в поединке "Реал" – "Аталанта" (2:0 на 60-й минуте) Тони Кроос стал четвертым немцем, сыгравшим 100 матчей в Лиге чемпионов, и всего вторым полевым игроком.

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