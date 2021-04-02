Тренер Испании застрял в лифте и не успел выбраться до начала отборочного матча ЧМ-2022

Автобус сборной уехал на стадион в Севилье без тренерского штаба

Курьезная история случилась с главным тренером сборной Испании Луисом Энрике перед отборочным матчем чемпионата мира-2022 против Косово (3:1). Известному специалисту даже пришлось пропустить первые минуты встречи в Севилье. Ранее Испания установила феноменальный рекорд в отборе на ЧМ.

Луис Энрике / Фото: Reuters

Как сообщает ESPN, Энрике вместе со своим ассистентами застрял в лифте отеля, где базировалась команда Испании. В итоге специалисты провели взаперти около часа, а автобус с игроками отправился на матч без тренерского штаба. После освобождения испанский тренер и его ассистенты добирались на стадион на автомобиле.

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Отметим, что Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которые не признают независимость Косово, наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией. Во время матча комментаторы испанского ТВ называли Косово "территорией" или "командой федерации футбола Косово".

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Испания – Косово / Фото: Reuters

Отметим, что после победы над Косово испанцы занимают первое место в группе В, набрав семь очков.

Напомним, что осенью в рамках Лиги наций сборная Украины сенсационно обыграла Испанию 1:0. Тогда Луис Энрике сравнил команду Андрея Шевченко с "Феррари".

Смотрите обзор матча Испания – Косово