Тренер московского "Динамо" встречался с Селезневым и предупредил журналиста

История с отчислением нападающего Евгения Селезнева из "Колоса" обрастает все новыми подробностями. Сообщалось, что тренер команды из Ковалевки Руслан Костышин выгнал одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ после грубого нарушения режима. Писали, что Селезнев выпивал с Ворониным перед отчислением из "Колоса". Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин эти слухи опровергает.

Андрей Воронин / Фото: Instagram

"Я действительно встречался с Женей Селезневым — мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб", – цитирует Воронина Sport24.

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Бывший игрок сборной Украины предупредил журналиста ТК "Футбол 1/2/3" Владимира Крамара, который и рассказал о предполагаемых событиях накануне отчисления:

"Господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, более осведомленные, чем у журналиста Крамара".

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Сам Селезнев заявил, что не выходил пьяным на игрупротив брестского "Руха": "У меня все нормально, я сейчас дома с семьей. Отчисление из "Колоса"? А что говорить? То, что пишут – это все бред. Долго объяснять, что произошло".

Также бывший нападающий сборной Украины Селезнев предложил по голосу определить, нарушал ли он режим.

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол