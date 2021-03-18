Тренера "Боруссии" заставили работать с женщинами. Поощрение или наказание?

В громкий скандал попал главный тренер молодежной команды менхенгладбахской "Боруссии" Хайко Фогель. Он получил необычное наказание за неспортивное поведение.

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Футбольные власти рассмотрели жалобу арбитров на действия 44-летнего Фогеля в матче четвертого немецкого дивизиона против "Бергиш-Гладбаха". В конце января 2021 года Фогель оскорбил главного судью Марселя Бенкхоффа и его ассистенток Ванессу Арльт и Надин Вестерхофф.



Тренера оштрафовали на 1500 евро и приговорили его к шести занятиям в женской или девичьей командах. Федерация согласилась на отсрочку наказания до 30 июня.

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В Германии раскритиковали этот поступок региональной футбольной ассоциации. Представитель организации Frauen im Fussball ("Женщины в футболе") Николь Зельмер назвала его "фатальным посланием".

"Нам показывают, что на каком бы уровне ни выступали девушки или девочки, их все равно не воспринимают так же серьезно, как мужчин или мальчиков. Наказание для тренера "Гладбаха" ставит работу в женской команде на один уровень с социальной нагрузкой. Даже если вы делаете это из добрых побуждений, то все равно посылаете всем сигнал, будто тренировка футболисток – это наказание за проступок", – цитирует Зельмер ESPN.

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В сумме Фогель 13 лет отработал в юношеских командах "Баварии". В сезоне-2011/12 тренер возглавлял швейцарский "Базель" и высадил в групповом этапе Лиги чемпионов из турнира "Манчестер Юнайтед". Он пришел в молодежку "Гладбаха" в июле 2020 года.