Тренера уволили за то, что он вывел команду на первое место в чемпионате

Румынский клуб Залэу, выступающий в третьем дивизионе страны, уволил главного тренера Мариуса Паску. Причины расставания с коучем очень необычные: в клубе недовольны, что команда вышла на первое место в турнирной таблице и претендует на повышение в классе.

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"Что ты делаешь, чувак, ты хочешь получить повышение?", – описал ситуацию румынский журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Ранее мы писали, что другой румынский клуб 1 апреля в шутку уволил тренера, а тот поверил и не явился на работу. Никогда не шутите с главным тренером.

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