Тренеру грозит увольнение за его прошлое. 10 лет назад он отсидел срок за наркотики

После выхода из тюрьмы Мартиндейл получил университетскую степень, но темное прошлое не отпускает его

Тренер шотландского клуба "Ливингстон" Дэвид Мартиндейл может быть уволен из-за своего криминального прошлого. В 2006 году он был осужден на шесть лет за преступления, связанные с наркотиками и отмыванием денег, однако вышел на свободу спустя четыре года.

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Тюремный срок позволил Мартиндейлу переосмыслить свою жизнь. Вскоре после освобождения Дэвид поступил в университет Хериот-Ватт и провел два с половиной года, обучаясь на степень управления строительными проектами.

Фото: skysports.com

В 2014 году он вошел в тренерский штаб "Ливингстона", имея за спиной лишь опыт работы в молодежной команде. Там он хорошо себя проявил, но в связи с тем, что прошлое Мартиндейла может негативно сказаться на репутации клуба, ему светила максимум должность ассистента. Однако увольнение Гэри Холта заставило руководство клуба рискнуть и назначить Мартиндейла главным тренером. Новый коуч не подвел своих работодателей и в девяти матчах добыл восемь побед и одну ничью.

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Успехи тренера привлекли внимание Шотландской футбольной ассоциации. На этой неделе состоится заседание, на котором обсудят, соответствует ли Мартиндейл занимаемому посту.

"Чтобы тюремная и судебная система работала, должен быть процесс реабилитации. Как людям возвращаться в общество? Вы хотите, чтобы люди попали в порочный круг и начали совершать новые преступления?