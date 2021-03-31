Три льва загрызут Польшу: прогноз комментатора на матч Англии

31 марта в третьем туре квалификации ЧМ-2022 встретятся фавориты группы I – сборные Англии и Польши. Поединок в Лондоне на легендарном "Уэмбли" начнется в 21:45. Британцы еще не теряли очков в нынешнем отборе, а гостям придется обойтись без своего лидера Роберта Левандовски, который получил травму.

Прогноз на матч Англия – Польша

Британцы начали отбор на чемпионат мира с двух побед без пропущенных голов. Под раздачу попали Сан-Марино (5:0) и Албания (2:0). Теперь их ждет встреча с куда более сильным соперником по группе.

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В стартовых составах в обоих предыдущих матчах Гарет Саутгейт задействовал только Поупа, Стоунза, Маунта, Филипса и Стерлинга. Остальные попадали под ротацию. Это при том, что немало игроков вообще не прибыли в расположение команды или уже покинули его из-за травм: основной вратарь Пикфорд, Александр-Арнольд, Сака, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Санчо, Абрахам, Ингс и Барнс. Больше всего пострадала линия атаки.

Сборная Англии / Фото: Reuters Реклама

Интересно, что "кадра" потеряла очки в игре с Венгрией (3:3), а также победила Андорру (3:0), но перед важнейшим матчем лишилась Роберта Левандовски, который получил травму и выбыл на месяц. Таким было начало работы португальца Паулу Соузы со сборной Польши. Он использовал две тактические схемы – 3-4-3 и 4-3-1-2, по ходу экспериментируя с выбором футболистов на поле. Кроме Левандовски из-за травмы не сыграет Яцек Гуральский.

Для Польши это будет проверка на зависимость от Левандовски. Учитывая перестройку команды под руководством нового тренера, думается, они пока не готовы дать бой такому сильному сопернику, как сборная Англии. Поэтому ожидаю победу "Трех львов".

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