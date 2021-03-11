Три минуты два гола: "Ливерпуль" прошел "Лейпциг" без труда

"Ливерпуль" без труда вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Британцы и второй раз обыграли "Лейпциг". На этот раз дома. Мы велионлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Лейпциг".

Мерсисайдцы обеспечили себе комфортный результат в первом матче, победив в гостях – 2:0. С таким же счетом завершился и поединок в среду.

Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала Салах точно пробил в ближний угол, а затем Мане в касание отправил второй мяч в сетку.

Своего соперника в четвертьфинале англичане узнают 18 марта.

"Ливерпуль" – "Лейпциг" – 2:0

Голы: Салах (71), Мане (74)

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Статистика матча "Ливерпуль" – "Лейпциг"

Обзор матча "Ливерпуль" – "Лейпциг"