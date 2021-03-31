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Трубин дебютирует в сборной: наш состав на Казахстан

31 марта, 20:28

Любомир Луканюк

Голкипер Шахтера выйдет в стартовом составе

Сегодня сборная Украины завершает первый отрезок отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В Киеве на "Олимпийском" наша команда сыграет против Казахстана. Начало – в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.

Смотрите вместе с нами стрим поединка Украина – Казахстан:

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал стартовый состав на матч з Казахстаном. Дебютирует в национальной команде вратарь Шахтера Анатолий Трубин:

Кстати, Украина считается безоговорочным фаворитом сегодняшнего матча. На ее победу установлен коэффициент 1.21, на ничью – 6.80, на победу Казахстана – 17.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 80%, ничья – 14%, выигрыш казахстанцев – 6%.

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